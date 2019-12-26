2019-12-26T22:10:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Директор фирмы из Жодино за два года скрыл налогов на 54 тысячи рублей

Мужчина предстанет перед судом
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина сообщал о подложных услугах и доставках.Мужчина сообщал о подложных услугах и доставках.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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О нарушителе сообщила пресс-служба прокуратуры Минской области. В Жодинский суд направлено уголовное дело против 53-летнего минчанина, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В преступлениях подозревается директор и учредитель одной из частных фирм, занимающихся покупкой, производством и продажей металла.

– В период с декабря 2017 по март 2019 года предприниматель систематически уклонялся от налоговых выплат в полном размере, занижая суммы в налоговых базах. В бухгалтерии своего ЧПУП мужчина подменял первичные учетные документы бумагами с ложной информацией и на их основании затем подавал фиктивные сведения, – пояснили в пресс-службе.

Так собственник ЧПУП сообщал о якобы поставках алюминиевого лома от частников из Смоленска, оказании транспортных услугах, которых не было, договорах между другими фирмами из России, других подлогах.

– Преступные действия обвиняемого причинили ущерб бюджету свыше 54 тысяч рублей, – добавили в прокуратуре.

Во время следствия фигурант признал свою вину и дал правдивые показания. Ущерб обвиняемый еще не возместил.

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