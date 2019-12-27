2019-12-27T09:02:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в гродненской многоэтажке погиб пенсионер

Пять человек пришлось эвакуировать
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Пожар в Гродно произошел в пятиэтажке вечером 26 декабря - загорелась квартира на четвертом этаже. Соседи вызвали спасателей. Когда пожарные приехали на вызов, хозяин загоревшейся квартиры лежал на полу. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось: в час ночи медики констатировали его смерть.

- Работники МЧС спасли троих человек, еще пятерых эвакуировали, - передает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара устанавливается. В квартире сгорело все имущество, закопчены стены и потолок.

В эти же сутки в больнице от ожогов умерла женщина, которая пострадала на пожаре 24 декабря в городском поселке Желудок Щучинского района.

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