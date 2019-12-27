В Казахстане разбился самолет: погибло более 10 человек

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Борт авиакомпании "Бек Эйр", следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, вылетел в 7.05 27 декабря, но вскоре пропал с радара. На борту самолета находилось 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.Самолет потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, пробив бетонное ограждение.

По информации официального представителя Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибека Абдилова погибло 12 человек. По данным администрации Алматы, погибло 14 человек. 60 пассажирам оказали медицинскую помощь. Цифры сообщает ТАСС.