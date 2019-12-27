В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки

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Случилось все в ночь на воскресенье, 22 декабря, в одном из минских ночных клубов. Один мужчина хотел познакомиться с девушками за соседним столиком, но вот второй мужчина был против такого знакомства и решил защитить новых знакомых от навязчивого поклонника. Слово за слово, началась драка. В ход пошла посуда: бокал был разбит о голову. Посетители клуба пытались разнять дерущихся, но без милиции не обошлось.

- Сотрудники охраны задержали зачинщика потасовки, - рассказывают в Министерстве внутренних дел. - В отношении 38-летнего минчанина возбуждено уголовное дело.