2019-12-27T11:25:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки

Сцена ревности закончилась уголовным делом
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Случилось все в ночь на воскресенье, 22 декабря, в одном из минских ночных клубов. Один мужчина хотел познакомиться с девушками за соседним столиком, но вот второй мужчина был против такого знакомства и решил защитить новых знакомых от навязчивого поклонника. Слово за слово, началась драка. В ход пошла посуда: бокал был разбит о голову. Посетители клуба пытались разнять дерущихся, но без милиции не обошлось.

- Сотрудники охраны задержали зачинщика потасовки, - рассказывают в Министерстве внутренних дел. - В отношении 38-летнего минчанина возбуждено уголовное дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24