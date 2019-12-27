Минчанка отметила день рождения, села за руль Mitsubishi и задавила пешехода на обочине

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26 декабря около 18 часов 38-летняя женщина ехала по внутреннему кольцу МКАД на Mitsubishi Pajero. Около 10-й городской клинической больницы водитель наехала на женщину, которая находилась на обочине.

- В результате ДТП 31-летней женщине причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия, - рассказывают в Следственном комитете.

Водитель была пьяна. Авария произошла в день ее рождения. Детали ДТП устанавливаются.

Следственный комитет просит очевидцев аварии и тех, кто располагает какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.