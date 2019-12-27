2019-12-27T14:12:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника

У 61-летнего мужчины тяжкие телесные повреждения
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У обвиняемого изъяли патроны Фото: Следственный комитетУ обвиняемого изъяли патроны Фото: Следственный комитет
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Двое жителей Ивьевского района пошли на охоту на дикого кабана ночью 28 сентября. С собой у них не было охотничьих путевок и разрешений на добычу животного. Во время охоты один из мужчин случайно выстрел по своему знакомому: вдалеке увидел силуэт. Оказалось, что это не добыча, а его напарник.

Повреждения от огнестрельного пулевого ранения оказались тяжким телесным.

Когда осматривали квартиру обвиняемого, были обнаружены патроны для огнестрельного оружия.

- Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию, - уточняют в Следственном комитете.

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