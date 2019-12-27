Яндекс рассказал, что белорусы готовят на новогодний стол. Оливье не на первом месте!

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Яндекс делится очередными поисковыми запросами белорусов. На этот раз кулинарными предновогодними. В конце декабря количество поисковых запросов на кулинарную тематику увеличивается в три раза. Перед Новым годом белорусы спрашивают рецепты новогодних блюд. В этом году в топе в основном салаты, а еще есть курица в духовке, торт "Наполеон" и мясо по-французски. Но на первом месте в топе не оливье! Самым популярным салатом стала селедка под шубой, на втором - салат из курицы с ананасами. Оливье не входит даже в пятерку, самый новогодний салат оказался только на шестом месте.

Конечно, есть версия, что рецепт оливье редко запрашивают, потому что готовят его по семейным традициям. Кстати, топ ингредиентов для оливье Яндекс тоже составил. Чаще всего его готовят с колбасой, но бывают и варианты с креветками или семгой.

Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса

1. Селёдка под шубой

2. Салат из курицы с ананасами

3. Цезарь

4. Мясо по-французски

5. Мимоза

6. Оливье

7. Торт «Наполеон»

8. Салат с крабовыми палочками

9. Греческий салат

10. Курица в духовке