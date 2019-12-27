Дзень анёла. Посмотрите, какие памятные монеты выпустил Нацбанк

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Золотая монета номиналом 50 белорусских рублей выпускается тиражом 399 штук. Есть еще серебряная монета номиналом 20 белорусских рублей - ее тираж 2999 штук - и медно-никелевая номиналом 1 рубль - тираж 4999 штук. На реверсе в центре - стилизованное изображение ангела, обнимающего младенца. Монеты отчеканены на Монетном дворе Польши.

С 27 декабря в обращение выпускаются также памятные монеты "Заказнік "Званец" серии "Заказнікі Беларусі", "Вялікі арлец" серии "Птушка года", "Станіслаў Манюшка. 200 год". Они отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

Эти монеты - законное платежное средство в Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.