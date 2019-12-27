График метро изменится на праздничные дни. Как будут ходить поезда?

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График движения поездов в метро изменится. Кроме того, что минская подземка будет работать в новогоднюю ночь, интервал между поездами изменится и в праздничные дни. График сообщает сайт минского Метрополитена.

1 января 2020 года с 00 часов 00 минут до 4 часов 15 минут интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. Станции «Немига» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 4 часа 15 минут. Все остальные станции будут закрыты на вход в 4 часа 00 минут.

Во вторник, 31 декабря, метрополитен будет работать по пятничному графику. 1, 2, 5, 6 и 7 января 2020 года – по графику воскресных дней 3 января 2020 года – по графику будних дней; 4 января 2020 года – по графику пятниц.