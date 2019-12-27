2019-12-27T16:34:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина угнал автомобиль, попал в аварию, а потом сдался милиции по совету владельца авто

Признание не помогло: уголовное дело возбудили
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Мужчина проехал несколько километров и врезался в деревоМужчина проехал несколько километров и врезался в деревоФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Случай произошел вечером 20 декабря в деревне Селище Малое Каменецкого района. Мужчина 1993 года рождения угнал припаркованный у забора соседский УАЗ. Проехал несколько километров и врезался в придорожное дерево.

- Молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания автомобиля ключами, - говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

После аварии молодой человек сразу позвонил соседу, он порекомендовал добровольно обратиться в милицию.Признание не помогло: по факту угона возбуждено уголовное дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Водитель Mazda превысил скорость, скрывался и влетел в МАЗ: пострадавшие – в реанимации
В Бобруйске из-за неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка, сад – на карантине
С 70 до 120 км/ч: после распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости
Под Браславом на заснеженной трассе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Брестчанин избил кулаками и мусорной урной банкомат, съевший его карточку
В Житковичах мужчина ночью сбил на «зебре» пешехода, скрылся и спрятал машину в гараже
В Гомеле спасатели освободили ребенка от батареи
В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы
Мужчина угнал автомобиль, попал в аварию, а потом сдался милиции по совету владельца авто
"Подслушала разговор мамы и тети". Племянница украла у минчанки деньги, которые та собирала на квартиру
График метро изменится на праздничные дни. Как будут ходить поезда?
Дзень анёла. Посмотрите, какие памятные монеты выпустил Нацбанк
Яндекс рассказал, что белорусы готовят на новогодний стол. Оливье не на первом месте!
В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника
Минчанка отметила день рождения, села за руль Mitsubishi и задавила пешехода на обочине
В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки
В Казахстане разбился самолет: погибло более 10 человек
На пожаре в гродненской многоэтажке погиб пенсионер
Директор фирмы из Жодино за два года скрыл налогов на 54 тысячи рублей
Водителей в Беларуси начнут ловить за проезд на красный и заезд за стоп-линию
В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры