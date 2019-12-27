КП Беларусь
Мужчина угнал автомобиль, попал в аварию, а потом сдался милиции по совету владельца авто
Признание не помогло: уголовное дело возбудили
Мужчина проехал несколько километров и врезался в деревоФото: Сергей ГАПОН
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Случай произошел вечером 20 декабря в деревне Селище Малое Каменецкого района. Мужчина 1993 года рождения угнал припаркованный у забора соседский УАЗ. Проехал несколько километров и врезался в придорожное дерево.
- Молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания автомобиля ключами, - говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
После аварии молодой человек сразу позвонил соседу, он порекомендовал добровольно обратиться в милицию.Признание не помогло: по факту угона возбуждено уголовное дело.