В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы
О том, что в Пинске гуляет лиса, сообщили в ветеринарную клинику спасатели МЧС.
- Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи, - уточняет belta.by. - Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.
По ветеринарно-санитарным правилам в таком случае положено объявлять карантин. Его установили на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.
Хоть бешеная лиса и не контактировала с людьми и домашними животными, угроза возникновения бешенства сохраняется. Жители этой части микрорайона должны сделать прививки своим домашним животным в ветклинике.