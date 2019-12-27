В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы

Зверя усыпили. Хоть с людьми лиса и не контактировала, угроза возникновения бешенства остается

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О том, что в Пинске гуляет лиса, сообщили в ветеринарную клинику спасатели МЧС.

- Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи, - уточняет belta.by. - Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.

По ветеринарно-санитарным правилам в таком случае положено объявлять карантин. Его установили на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.

Хоть бешеная лиса и не контактировала с людьми и домашними животными, угроза возникновения бешенства сохраняется. Жители этой части микрорайона должны сделать прививки своим домашним животным в ветклинике.