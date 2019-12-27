2019-12-27T17:43:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы

Зверя усыпили. Хоть с людьми лиса и не контактировала, угроза возникновения бешенства остается
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

О том, что в Пинске гуляет лиса, сообщили в ветеринарную клинику спасатели МЧС.

- Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи, - уточняет belta.by. - Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.

По ветеринарно-санитарным правилам в таком случае положено объявлять карантин. Его установили на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.

Хоть бешеная лиса и не контактировала с людьми и домашними животными, угроза возникновения бешенства сохраняется. Жители этой части микрорайона должны сделать прививки своим домашним животным в ветклинике.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Водитель Mazda превысил скорость, скрывался и влетел в МАЗ: пострадавшие – в реанимации
В Бобруйске из-за неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка, сад – на карантине
С 70 до 120 км/ч: после распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости
Под Браславом на заснеженной трассе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Брестчанин избил кулаками и мусорной урной банкомат, съевший его карточку
В Житковичах мужчина ночью сбил на «зебре» пешехода, скрылся и спрятал машину в гараже
В Гомеле спасатели освободили ребенка от батареи
В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы
Мужчина угнал автомобиль, попал в аварию, а потом сдался милиции по совету владельца авто
"Подслушала разговор мамы и тети". Племянница украла у минчанки деньги, которые та собирала на квартиру
График метро изменится на праздничные дни. Как будут ходить поезда?
Дзень анёла. Посмотрите, какие памятные монеты выпустил Нацбанк
Яндекс рассказал, что белорусы готовят на новогодний стол. Оливье не на первом месте!
В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника
Минчанка отметила день рождения, села за руль Mitsubishi и задавила пешехода на обочине
В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки
В Казахстане разбился самолет: погибло более 10 человек
На пожаре в гродненской многоэтажке погиб пенсионер
Директор фирмы из Жодино за два года скрыл налогов на 54 тысячи рублей
Водителей в Беларуси начнут ловить за проезд на красный и заезд за стоп-линию
В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры