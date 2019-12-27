В Гомеле спасатели освободили ребенка от батареи

Изменить размер текста: A A

В Гомеле потребовалась помощь спасателей маленькому ребенку. Вечером 26 декабря на линию спасения 101 поступило сообщение о том, что малышка засунула руку в чугунный радиатор и сама достать руку не смогла. Не помогли в беде и родители. Судя по опубликованным фото, слишком плотно решила погреться у батареи маленькая девочка. Радиатор - старой конструкции.

- Работники МЧС при помощи подручных средств извлекли руку ребенка. Он остался цел, в госпитализации не нуждается, - рассказали в Гомельском областном УМЧС.

Похожий случай был в Гомеле неделю назад - тогда тоже ребенок просунул руку в батарею и застрял там. Самостоятельно малыш выбраться из ловушки не смог, пришлось вызывать спасателей. А ранее у малыша в чугуне застряла нога. Так что батарея может стать опасной для маленьких детей, поэтому в МЧС призывают не оставлять малышей одних даже на одну минуту.