В Житковичах мужчина ночью сбил на «зебре» пешехода, скрылся и спрятал машину в гараже

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ДТП произошло в одном из райцентров Гомельской области в среду, 25 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Ночью около 02.10 часов под колеса легковушки попал 35-летний горожанин. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Социалистической улице в Житковичах, когда его сбила машина. Автомобиль двигался со стороны улицы Майская в сторону улицы Школьная. Водитель не заметил на «зебре» человека без фликеров и совершил наезд, а с места происшествия поспешил скрыться.

– Пострадавшему потребовалась госпитализация. Вскоре удалось выйти и на след виновника аварии. Им оказался 23-летний горожанин. Мужчину задержали по месту жительства, аварийный «Ниссан Алмера» он успел спрятать в гараже, там его с характерными для наезда повреждениями и нашли правоохранители, – добавили в УВД.

Проводится проверка.