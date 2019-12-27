2019-12-27T18:23:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Житковичах мужчина ночью сбил на «зебре» пешехода, скрылся и спрятал машину в гараже

Злоумышленника нашли и задержали
Надежда БУТОВИЧ
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Разбитое авто водитель спрятал в своем гараже. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Разбитое авто водитель спрятал в своем гараже. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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ДТП произошло в одном из райцентров Гомельской области в среду, 25 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Ночью около 02.10 часов под колеса легковушки попал 35-летний горожанин. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Социалистической улице в Житковичах, когда его сбила машина. Автомобиль двигался со стороны улицы Майская в сторону улицы Школьная. Водитель не заметил на «зебре» человека без фликеров и совершил наезд, а с места происшествия поспешил скрыться.

– Пострадавшему потребовалась госпитализация. Вскоре удалось выйти и на след виновника аварии. Им оказался 23-летний горожанин. Мужчину задержали по месту жительства, аварийный «Ниссан Алмера» он успел спрятать в гараже, там его с характерными для наезда повреждениями и нашли правоохранители, – добавили в УВД.

Проводится проверка.

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