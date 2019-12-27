Брестчанин избил кулаками и мусорной урной банкомат, съевший его карточку

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ЧП произошло на днях в Бресте, сообщили в областном УВД. После неудавшихся финансовых операций правоохранителям пришлось задержать 52-летнего безработного брестчанина.

Сообщается, что в тот день мужчина пришел к банкомату «под шофе». Горожанин вставил «пластик» в приемник и стал ждать денег, однако банкомат выдал ошибку, а карточку «проглотил». Оставшись и без банковской карты и без денег на руках, фигурант просто рассвирепел.

Вместо того, чтобы обратиться в службу техподдержки мужчина решил разобраться с техникой. Сначала нерадивый клиент несколько раз со всей силы ударил кулаком по клавиатуре банкомата, а потом еще схватился за мусорку и стал «лупить» по банкомату урной.

– Прибывшие правоохранители задержали хулигана на месте происшествия. На вопрос о причинах такого нелицеприятного поступка брестчанин сказал, что сильно разозлился, – прокомментировали в пресс-службе.

Ущерб, нанесенный банковской службе, превысил 1000 белорусских рублей. Испорченная клавиатура восстановлению не подлежит.

Дело отправлено на правовую оценку.