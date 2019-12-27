Под Браславом на заснеженной трассе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

ПАЗ столкнулся с Citroen в Браславском районе. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие на автотрассе направлением Браслав – Плюсы – Слободка случилось утром в пятницу, 27 декабря. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Витебского областного исполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось примерно в 10.00 часов на дороге республиканского назначения в Браславском районе. Столкновение произошло из-за того, что «Ситроен Ксара» оказался на встречной полосе. Избежать столкновения с легковушкой водитель рейсового автобуса не смог.

По фото, которое опубликовала пресс-служба ГАИ, видно, что столкновение было лобовым: у автобуса поврежден передний бампер, у иномарки полностью снесена передняя часть.

В больнице оказались водитель и пассажир легковушки. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

– Водитель и пассажиры «ПАЗа» не пострадали, а вот водителю и пассажиру «Ситроена» потребовалась госпитализации. Они были доставлены в Браславскую центральную райбольницу, – добавили в пресс-службе.

В ГАИ призывают водителей отказаться в зимнее время от «лишних» маневров и обгонов на трассах.