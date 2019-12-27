2019-12-27T19:25:28+03:00
Общество
КП Беларусь

С 70 до 120 км/ч: после распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости

Столичные автовладельцы начали замечать изменения скоростного режима, которые инициированы президентом Беларуси
Геннадий МОЖЕЙКО
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После распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости. Фото: Артур ПРУПАС.После распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости. Фото: Артур ПРУПАС.
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— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее, - потребовал 16 декабря Александр Лукашенко на совещании с силовиками. - Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей.

Результаты этого распоряжения не заставили себя долго ждать. Недавно стало известно, что в Беларуси убрали мобильные камеры скорости – около 60 штук. Правда, остается более 500 стационарных. Руководство ГАИ объяснило это проводимой «ревизией дорожных знаков и внесением корректировок в работу приборов по измерению скорости с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости». После корректировок мобильные камеры обещали вернуть на дороги - но уже в другие места.

А сегодня, 27 декабря, минские автовладельцы стали замечать и другие изменения. В некоторых местах ограничение скорости подняли. Например, на трассе Минск-Нарочь на участке от МКАДа до деревни Лошаны (это перед «Линией Сталина») появились знаки «120», хотя ранее скорость там была ограничена 100 километрами в час.

Еще одно резкое изменение – на северном выезде из Минска, а именно на Долгиновском тракте. На отрезке от МКАДа до развязки в районе Северного кладбища теперь можно легально разогнаться до 120 км/ч в обоих направлениях. Раньше там висели знаки «80» (в северную сторону) и «70» (в сторону Минска).

- Если ехать в сторону Минска дорога немного закругляется, а перед развязкой с МКАД – пешеходный переход, - рассказал «Комсомолке» один из автовладельцев, который часто ездит по этому отрезку. – Сто процентов ждите в ближайшее время крупных аварий на этом отрезке.

ЕСТЬ ВОПРОС

Где еще поднимут лимиты скорости?

Повысить допустимую скорость предлагается на участках дорог Р58 (Минск — Калачи — Мядель), Р28 (Минск — Молодечно), М5 (Минск — Гомель), М3 (Минск — Витебск), М6 (Минск — Гродно), М1 (Брест — Минск — граница России) и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью могут появиться на дорогах Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) и Р80 (Слобода — Паперня), - сообщает belta.by.

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