В Бобруйске из-за неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка, сад – на карантине

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Трагедия в райцентре Могилевской области случилась в среду, 25 декабря. О происшествии местное издание «Коммерческий курьер» проинформировало со слов обеспокоенных родителей.

Жительница Бобруйска рассказала журналистам, что в больнице умерла двухлетняя девочка, воспитанница одного из городских детских садов. Горожанка сказала, что ее дети ходят в этот же детский садик, и все родители обеспокоены, так как хотят услышать официальную информацию.

– Причиной смерти маленькой девочки стал вирус, организм малышки не смог победить опасное заболевание, – сообщил ресурс со слов очевидцев.

В пятницу, 27 декабря, в Бобруйском горисполкоме собрали журналистов для брифинга, чтобы дать официальный комментарий по поводу случившегося ЧП.

– Городские власти официально подтвердили смерть 2-летней девочки. Присутствующие на встрече медики сообщили, что ситуация находится на контроле, и в детском саду проводятся все необходимые в таких ситуациях эпидемиологические мероприятия, – сказали журналистам.

По информации Следственного Комитета обстоятельства смерти ребенка устанавливают следователи, проводятся первоначальные следственные и процессуальные действия.