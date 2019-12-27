Водитель Mazda превысил скорость, скрывался и влетел в МАЗ: пострадавшие – в реанимации

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В райцентре в Гродненской области в городской черте столкнулись легковая иномарка и автокран МАЗ, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Двойное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 27 декабря, в Слониме. Сначала водитель «Мазды», столкнулся со встречной машиной, после ДТП он попробовал скрыться с места аварии, снова оказался на чужой полосе и «увел» машину под встречный МАЗ.

– По предварительной информации, собранной со слов очевидцев, водитель иномарки сильно превышал лимит скорости на данном участке, поэтому не справился с управлением и совершил первое ДТП. Уже также установлено, что в момент аварий мужчина за рулем «Мазды» был пьяным. Иные обстоятельства выясняются, – прокомментировали в пресс-службе.

После столкновения с автокраном водитель и пассажир «Мазды» были сильно травмированы. На данный момент они находятся в реанимации местной больницы. СК продолжает работать на месте происшествия.