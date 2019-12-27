Погода на выходные в Беларуси 28 - 29 декабря: оранжевый уровень опасности из-за гололеда

В Беларуси похолодает, на дорогах появится снег и будет немного "штормить". Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В ближайшие выходные перед Новым годом в Беларусь заглянет зима. Снег и мороз, как это бывает, принесут ряд неудобств для дорожников и автомобилистов. В Белгидромете предупредили, что в субботу, 28 декабря, и в воскресенье, 29 декабря, ожидаются сильный ветер, гололедица, налипание мокрого снега. Объявлен оранжевый уровень опасности. Схожие погодные условия сохраняться и в понедельник, 30 декабря.

– Гололед образуется на отдельных участках дорог в республике. С утра и в ночное время будет усиливаться ветер, его порывы достигнут 15 – 18 метров в секунду, – сообщили метеорологи.

К понедельнику к непростым погодным условиям: гололеду и мокрому снегу, добавится туман.

Что касается температурного фона, то 28 декабря средняя температура воздуха установится в пределах от -4 до +2 градусов. В целом в Беларуси в субботу будет без осадков, только на юго-востоке Беларуси может выпасть снег с дождем. А 29 декабря похолодает (но не надолго), на улице температура опустится до -1 – -6 мороза. С понедельника термометры снова не будут «уходить» далеко от ноля.