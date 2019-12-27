Подруги посоветовали минчанке дорогую туалетную воду и хорошие кремы, и она украла все это в магазине

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К правоохранителям Минска обратились владельцы магазина в одном из ТЦ в Первомайском районе столицы. О происшествии проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингориспоклома.

Из магазина на улице П. Мстиславца пропали товары на сумму около 320 рублей. Сотрудники заявили о краже в милицию. Оперативники изучили записи с одной из камер видеонаблюдения и выяснили, что дорогую уходовую косметику и парфюмерную воду из бутика вынесла молодая женщина.

– Было установлено, что в ТЦ девушка тщательно выбрала необходимые ей товары, потом извлекла их из упаковки, отклеила штрих-коды и спрятала баночки в карман. А на полки вернула пустые упаковки из-под аромата, сыворотки и крема, – сообщили в пресс-службе.

Вскоре 28-летнюю минчанку задержали. В милиции женщина, работающая индивидуальным предпринимателем рассказала, что украла все товары для себя – подруги посоветовали хорошую косметику престижного бренда, и она не удержалась.

Ранее злоумышленница судима не была. Действиям фигурантки в РОСК уже дали правовую оценку.