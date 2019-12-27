2019-12-27T21:39:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подруги посоветовали минчанке дорогую туалетную воду и хорошие кремы, и она украла все это в магазине

Злоумышленницу поймали благодаря записям видеонаблюдения
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Ипэшница украла косметику, которую нахваливали ее знакомые. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Ипэшница украла косметику, которую нахваливали ее знакомые. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

К правоохранителям Минска обратились владельцы магазина в одном из ТЦ в Первомайском районе столицы. О происшествии проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингориспоклома.

Из магазина на улице П. Мстиславца пропали товары на сумму около 320 рублей. Сотрудники заявили о краже в милицию. Оперативники изучили записи с одной из камер видеонаблюдения и выяснили, что дорогую уходовую косметику и парфюмерную воду из бутика вынесла молодая женщина.

– Было установлено, что в ТЦ девушка тщательно выбрала необходимые ей товары, потом извлекла их из упаковки, отклеила штрих-коды и спрятала баночки в карман. А на полки вернула пустые упаковки из-под аромата, сыворотки и крема, – сообщили в пресс-службе.

Вскоре 28-летнюю минчанку задержали. В милиции женщина, работающая индивидуальным предпринимателем рассказала, что украла все товары для себя – подруги посоветовали хорошую косметику престижного бренда, и она не удержалась.

Ранее злоумышленница судима не была. Действиям фигурантки в РОСК уже дали правовую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Подруги посоветовали минчанке дорогую туалетную воду и хорошие кремы, и она украла все это в магазине
Погода на выходные в Беларуси 28 - 29 декабря: оранжевый уровень опасности из-за гололеда
Водитель Mazda превысил скорость, скрывался и влетел в МАЗ: пострадавшие – в реанимации
В Бобруйске из-за неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка, сад – на карантине
С 70 до 120 км/ч: после распоряжения Лукашенко под Минском повысили лимит скорости
Под Браславом на заснеженной трассе не разминулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Брестчанин избил кулаками и мусорной урной банкомат, съевший его карточку
В Житковичах мужчина ночью сбил на «зебре» пешехода, скрылся и спрятал машину в гараже
В Гомеле спасатели освободили ребенка от батареи
В Пинске ввели карантин из-за бешеной лисы
Мужчина угнал автомобиль, попал в аварию, а потом сдался милиции по совету владельца авто
"Подслушала разговор мамы и тети". Племянница украла у минчанки деньги, которые та собирала на квартиру
График метро изменится на праздничные дни. Как будут ходить поезда?
Дзень анёла. Посмотрите, какие памятные монеты выпустил Нацбанк
Яндекс рассказал, что белорусы готовят на новогодний стол. Оливье не на первом месте!
В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника
Минчанка отметила день рождения, села за руль Mitsubishi и задавила пешехода на обочине
В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки
В Казахстане разбился самолет: погибло более 10 человек
На пожаре в гродненской многоэтажке погиб пенсионер
Директор фирмы из Жодино за два года скрыл налогов на 54 тысячи рублей
Водителей в Беларуси начнут ловить за проезд на красный и заезд за стоп-линию
В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры