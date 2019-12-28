2019-12-28T10:32:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр Караев: МВД будет избавляться от имиджа карательного органа

Вместо «палочно-галочной» будет внедряться балльная система оценки работы сотрудников органов внутренних дел
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Юрий Караев намерен работать над позитивным имиджем министерства. Фото: belta.byФото: Юрий Караев намерен работать над позитивным имиджем министерства. Фото: belta.by
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Об этом министр Юрий Караев 27 декабря рассказал после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

– Не надо выявлять «на количество». Профилактика, беседа – это и есть работа. Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы, - цитирует пресс-служба министра.

Министр отметил, что на местах руководители не всегда понимают, как оценивать работу своих сотрудников, если не по количеству протоколов.

– Благополучие граждан, их настроение и качество жизни не должны быть разменной монетой в наших внутренних критериях (как мы друг друга оцениваем, как раздаем звездочки, звания, премии и должности). Мы же работаем для людей. У себя внутри мы уже разберемся, как и кого оценивать за работу, - сказал Юрий Караев.

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