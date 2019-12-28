Белорусы смогут ездить в Албанию без визы
Документ подписали 27 декабря в Москве посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в России Арбен Газионы. Встреча происходила в посольстве Беларуси в России, сообщает пресс-служба дипмиссии.
– Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней, - говорится в официальном сообщении.
С 2016 года Албания отменяла визы для Беларуси только в туристический сезон - с мая по ноябрь. Посещать Албанию можно было в частных и туристических целях и находиться там до 90 дней.
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