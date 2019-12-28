В начале 2020 правительство обещает решить вопрос с дорожным сбором

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На этот счет высказался заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев во время рабочей поездки в Брестскую область 27 декабря. Он встречался с коллективом Барановичского завода автоматических линий.

– Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. А проблема на самом деле существует, ведь для того, чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года, - прокомментировал Владимир Кухарев.

Напомним, ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что министерство готовит указ, чтобы отвязать транспортную пошлину от техосмотра. Планируется, налог можно будет платить не сразу, а по месяцам.