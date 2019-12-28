2019-12-28T16:21:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое ДТП в Оршанском районе: погиб один человек

ГАИ призывает быть более внимательными на дороге при сложных погодных условиях
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Авария случилась 28 декабря около 9 часов утра на 186 километре дороги М8 «Витебск - Гомель» в Оршанском районе.

Столкнулись «Шевроле» и «Опель». По предварительной информации, водитель «Шевроле» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в машину врезался «Опель». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пассажир «Шевроле» погиб на месте. Им оказался 48-летний житель Могилевской области. Второго пассажира из этой машины и водителя «Опель» забрали медики.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными в сложных погодных условиях

- Туман, мокрый снег, дождь и сумрак требуют от водителей :blue_car: предельной концентрации. Выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказажитесь от рискованных маневров и лишних перестроений, избегайте резких торможений, - советуют в ГАИ.

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