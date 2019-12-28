На въезде в Беларусь из Литвы, Польши и Украины откроют магазины duty free

Согласно указу президента в одном пункте пропуска может быть только один магазин

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Четыре магазина duty free появятся в пунктах пропуска «Котловка» на границе с Литвой, «Новая Рудня» и «Мокраны» на границе с Украиной и «Козловичи» на границе с Польшей. Они будут расположены на въезде в Беларусь до зоны таможенного контроля, пишет БелаПАН. Это значит, что на все купленное в магазине будут распространяться общие правила ввоза товаров для личного пользования.

Изменения в работу магазинов duty free внес президент указом №476. В документе сказано, что в одном пункте пропуска может быть один магазин беспошлинной торговли.

В магазинах на въезде в страну установят специальное кассовое оборудование, которое не позволит пробить в одном чеке алкоголь и сигареты сверх таможенных лимитов. Напомним, в Беларусь можно ввозить до 3 литров алкоголя и до 200 сигарет.