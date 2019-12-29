Мужчина приехал к сыну, который попал в незначительное ДТП. Пока ждали ГАИ, отец погиб

Водители выставили аварийный знак и ждали ГАИ. В это время в машину, где сидел мужчина, врезалась фура Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Авария в Дзержинском районе произошла 28 декабря около 16 часов - на 22-км автодороги Р1.

Из-за того что не был соблюден безопасный боковой интервал, в крайней левой полосе по касательной столкнулись автомобили Ford и Dodge. Авария была незначительной: никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и вызвали ГАИ.

- К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец и сел на заднее сиденье, уточняют детали в МВД.

Пока ждали ГАИ, в Ford, где сидел мужчина, врезался водитель фуры Volvo. Он обгонял автобус и из-за сумерек и непогоды не заметил автомобиль. Отец водителя Ford погиб на месте, водитель и его мать с различными травмами в больнице.