2019-12-29T11:32:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доктора наук смогут получать доплату к пенсии. Угадайте сколько?

За доплатой надо самим обратиться в пенсионные органы
Настасья КОРСАК
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Доктора наук смогут получать прибавку к пенсииДоктора наук смогут получать прибавку к пенсииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные доплаты для некоторых пенсионеров. Для получения доплаты пенсионер должен быть неработающим, иметь ученую степень доктора наук и ученое звание профессора. А также пенсионеры должны сами заявить в территориальные пенсионные органы.

- Следует обращаться в пенсионный орган по месту жительства с заявлением, трудовой книжкой и документами, подтверждающими присуждение ученой степени и присвоение ученого звания, - уточняют в Министерстве труда и соцзащиты.

Доплата придет вместе с пенсией с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в пенсионный орган. С января размер составляет 370 белорусских рублей.

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