КП Беларусь
ДТП в Новополоцке: автобус столкнулся с милицейской машиной
Водитель и пассажир автомобиля в больнице
Фото: УВД Витебского облисполкома
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Авария в Новополоцке произошла днем 27 декабря. В промышленной зоне города, в районе дома №8 по улице Технической, столкнулись автобус МАЗ и служебный автомобиль Новополоцкого отдела Департамента охраны МВД.
- В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы, - передает УВД Витебского облисполкома.
В автобусе никто не пострадал. В салоне не было пассажиров.