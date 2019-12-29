ДТП в Новополоцке: автобус столкнулся с милицейской машиной

Водитель и пассажир автомобиля в больнице

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Авария в Новополоцке произошла днем 27 декабря. В промышленной зоне города, в районе дома №8 по улице Технической, столкнулись автобус МАЗ и служебный автомобиль Новополоцкого отдела Департамента охраны МВД.

- В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы, - передает УВД Витебского облисполкома.

В автобусе никто не пострадал. В салоне не было пассажиров.