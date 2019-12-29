2019-12-29T13:37:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Поздравляем! «Комсомолка» назвала победителей голосования «Талента краіны - 4»

«Приз симпатий «КП» получат четыре юных таланта!
Настасья КОРСАК
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Поздравляем победителей!Поздравляем победителей!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четвертом сезоне «Талента краiны» из нескольких сотен номеров было выбрано 48 лучших. Юные таланты от 5 до 15 лет показывали, что они умеют. А умеют многое! Вокалисты, танцоры, музыканты, гимнасты и артисты оригинального жанра.

Одновременно с началом проекта на канале ОНТ на сайте «Комсомолки» (kp.by) проходило онлайн-голосование за конкурсантов. Пришло время подвести итоги и назвать имена тех, кто особенно понравился посетителям сайта и получит «Приз симпатий «КП». Кстати, мы решили наградить четверых участников, которые набрали больше всего голосов.

Называем имена победителей!

Вероника Синьковская из Могилева покорила всех игрой на домре. Злата Юркевич из Минска показала себя в хореографическом жанре. Кирилл Анцух из Минска считал так, что даже взрослые удивлялись. Юный пианист Прохор Одинец из Минска не оставил равнодушных. Мы поздравляем всех победителей и напоминаем, что каждый из вас получит призы от партнера нашего конкурса компании SVEN - крутые геймерские наушники SVEN AP-G887MV. А все полуфиналисты телеконкурса получают от «Комсомолки» мощную портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. За предоставленные портативные колонки благодарим ООО «ТрайдексБелПлюс».

КСТАТИ

А кто победил в телешоу "Талент краіны"?

В младшей группе победила Полина Болошенко из Орши. Она крутила 20 хула-хупов одновременно и при этом кружилась в воздухе.

- Когда мы услышали, что дочка стала победительницей - перехватило дыхание! Радовались просто невероятно. А Полина даже пошутила: «А что вы не верили, что я одержу победу?» - рассказывала "Комсомолке" мама Полины Зоя Пучкова. - Дочка просто внешне скромная, молчаливая, но внутри она очень уверена в себе. Может до 2 часов ночи решать задачи пока не добьется результата. Полине ничего просто так не дается, но она очень трудолюбивая девочка.

А победительницей в старшей группе стала 13-летняя Анастасия Жабко из Минска. В финале она исполнила песню I Don’t Mean A Thing одного из самых известных джазовых музыкантов XX века Дюка Эллингтона.

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