Как снизить давление и избавиться от икоты? Что мы чаще всего гуглили о здоровье?

Еще пользователей в 2019 году волновало, как долго длится грипп, почему образуются камни в почках и как долго алкоголь остается в организме?

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Гугл приводит очередной топ запросов. На этот раз поисковая система выдает интересы интернет-пользователей по всему миру о здоровье. На первом месте в топе вопрос об артериальном давлении. Пользователи интересуются, как его снизить. Кстати, напомним, если ваше давление выше 140/90 - это повод обратиться к врачу.

Пользовалась популярностью кето-диета. Пользователи интересовались, что это такое. Ее суть в низком количестве употребляемых углеводов и достаточно высоком - жиров. Неожиданно часто интересовала интернет-пользователей икота. Два запроса из 10 посвящены этому явлению. Большинство задавались практическим вопросом, как избавиться от икоты, меньше - любопытствовали "что вызывает икоту?"

Еще пользователей в 2019 году волновало, как долго длится грипп, почему образуются камни в почках, что такое вирус папилломы человека и как долго алкоголь остается в организме?