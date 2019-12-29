Во Дворце Независимости прошел Венский бал. С кем танцевал президент?

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29 декабря во Дворце Независимости прошел Венский бал. Сначала его планировали провести в Купаловском театре, но за пару недель до мероприятия перенесли в новое место. По словам Александра Лукашенко, Купаловский театр не смог бы вместить всех желающих.

- Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, особенно в международной дипломатии, - сказал во Дворце Независимости президент.

Это первый Венский бал в истории современной Беларуси. Но по словам президента, это продолжение "той славной традиции, которую открыли в прошлом году". Александр Лукашенко имеет в виду прошлогодний Рождественский бал во Дворце Независимости.

В этом году на бал попали лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты специальных фондов.

- Несомненно, лучшие из лучших, но не зазнавайтесь, - сказал президент. - Александр Лукашенко отметил, что от устремлений молодого поколения зависит, какой будет страна в будущем. "Через несколько дней наступит новый год. Мы встречаем его с открытым сердцем и уверенностью в завтрашнем дне. Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами. Убежден: желания, которые мы загадываем в эти минуты, будут служить на благо нашей Беларуси", - резюмировал Глава государства.

С талантливой молодежью танцевали премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Игорь Петришенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, министр обороны Андрей Равков, министр культуры Юрий Бондарь, депутат Мария Василевич. Сам президент вальсировал с ведущей телеканала «Беларусь 1», которая неделю назад назначена заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, Полиной Шубой.