Погода 30 декабря: гололед и сильный ветер

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К концу декабря в Беларусь пришла зима. На деревьях снег, на дорогах гололедица. В понедельник, 30 декабря, во многих районах порывы ветра будут достигать скорости 15-18 м/с. Поэтому объявлен оранжевый уровень опасности.

В Белгидромете говорят, что ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики будет небольшой снег, переходящий в дождь. Ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем во многих районах - порывистый.

Ночью температура будет 2-8 градусов мороза, а местами при прояснениях до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.