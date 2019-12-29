Умер 33-летний белорусский художник Захар Кудин

Фильм, где Захар играет главную роль, сейчас идет в минском прокате

Изменить размер текста: A A

- Сегодня, 29.12.2019, ушел из жизни талантливый художник. Захар Кудин, - написала в фейсбуке сестра художника.

Захару Кудину было 33 года. Причина смерти не озвучивается.

Захар был активным представителем молодого поколения современного белорусского искусства, автор масштабных работ, исполненных в широкой экспрессивной манере. Родился в Минске в 1986 году. В 2007 окончил Минский колледж искусств. Участвовал в белорусских и международных выставках. Выставлялся в Америке. Работы Захара Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки

У Захара Кудина была диагностирована глаукома из-за которой он видел мир искаженно. Необычное восприятие мира художник показал в работах на выставке «Живопись левым глазом».

Захар сыграл главную роль в фильме режиссера Максима Шведа "Чистое искусство", который сейчас идет в белорусском прокате. Одна из работ Захара была представлена на недавней выставке в Национальном художественном музее "Прошу принять в дар".