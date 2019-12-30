2019-12-30T10:02:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами

Пострадали 19 человек, в том числе трое детей
Ирина ВЕТРОВА
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В автобусе ехало 49 человек. Фото: УМВД России по Псковской областиВ автобусе ехало 49 человек. Фото: УМВД России по Псковской области
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ДТП произошло на федеральной автодороге Р23, на 275-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Автобус с белорусами съехал в кювет и опрокинулся в двух километрах от населенного пункта Подборовье, сообщает РИА Новости.

За первой помощью обратились 24 человека, 13 из них были отправлены на консультацию в Псковскую областную больницу. Шестеро получили помощь амбулаторно, семь человек были госпитализированы.

Один человек сейчас находится в реанимации, его состояние - стабильно тяжёлое. Двое - в отделении челюстно-лицевой хирургии, двое - в отделении торакальной хирургии, еще двое - в травматологии.

Кроме того, двое детей находятся с черепно-мозговой травмой в детском отделении. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.

По предварительной информации, всего в автобусе ехало 49 человек. Они направлялись по маршруту из Беларуси в Санкт-Петербург.

Обстоятельства аварии выясняются.

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