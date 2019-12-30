В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами
ДТП произошло на федеральной автодороге Р23, на 275-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Автобус с белорусами съехал в кювет и опрокинулся в двух километрах от населенного пункта Подборовье, сообщает РИА Новости.
За первой помощью обратились 24 человека, 13 из них были отправлены на консультацию в Псковскую областную больницу. Шестеро получили помощь амбулаторно, семь человек были госпитализированы.
Один человек сейчас находится в реанимации, его состояние - стабильно тяжёлое. Двое - в отделении челюстно-лицевой хирургии, двое - в отделении торакальной хирургии, еще двое - в травматологии.
Кроме того, двое детей находятся с черепно-мозговой травмой в детском отделении. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.
По предварительной информации, всего в автобусе ехало 49 человек. Они направлялись по маршруту из Беларуси в Санкт-Петербург.
Обстоятельства аварии выясняются.