В 2020 году зарплаты медиков и учителей вырастут на 10-15%

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О планах по увеличению зарплат врачам и учителям Игорь Петришенко рассказал в программе "Контуры" на телеканале ОНТ. По его словам, на 2020 год планируется увеличение зарплат медикам примерно на 10-15% в рамках бюджета. Кроме того, есть еще и внебюджетные средства.

Также вице-премьер напомнил, что по поручению Александра Лукашенко зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150% к среднему по экономике. Сейчас этот показатель составляет 80%.

По словам Игоря Петришенко, зарплаты также вырастут и у работников сферы образования, культуры, социальной сферы.