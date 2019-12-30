2019-12-30T09:50:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2020 году зарплаты медиков и учителей вырастут на 10-15%

Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко
Ирина ВЕТРОВА
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Зарплаты вырастут в следующем году.Зарплаты вырастут в следующем году.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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О планах по увеличению зарплат врачам и учителям Игорь Петришенко рассказал в программе "Контуры" на телеканале ОНТ. По его словам, на 2020 год планируется увеличение зарплат медикам примерно на 10-15% в рамках бюджета. Кроме того, есть еще и внебюджетные средства.

Также вице-премьер напомнил, что по поручению Александра Лукашенко зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150% к среднему по экономике. Сейчас этот показатель составляет 80%.

По словам Игоря Петришенко, зарплаты также вырастут и у работников сферы образования, культуры, социальной сферы.

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