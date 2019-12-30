2019-12-30T11:01:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске мужчину зажало под автомобилем

Когда он ремонтировал машину, она соскочила с опоры
Ирина ВЕТРОВА
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Машина соскочила с опоры, когда мужчина ее ремонтировал. Фото: mchs.gov.byМашина соскочила с опоры, когда мужчина ее ремонтировал. Фото: mchs.gov.by
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Жителя Бобруйска придавило автомобилем во дворе жилого дома. ЧП случилось вечером 29 декабря в районе улицы Кирпичной. Чтобы помочь мужчине, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает mchs.gov.by, когда спасатели приехали на место происшествия, они обнаружили мужчину, зажатого под легковым автомобилем "Форд Мондео". Выяснилось, что, когда он ремонтировал машину, она соскочила с поднимающей ее опоры.

Сотрудники МЧС освободили мужчину с помощью специального инструмента и передали бригаде врачей.

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