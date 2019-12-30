В Бобруйске мужчину зажало под автомобилем

Машина соскочила с опоры, когда мужчина ее ремонтировал. Фото: mchs.gov.by

Когда он ремонтировал машину, она соскочила с опоры

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Жителя Бобруйска придавило автомобилем во дворе жилого дома. ЧП случилось вечером 29 декабря в районе улицы Кирпичной. Чтобы помочь мужчине, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает mchs.gov.by, когда спасатели приехали на место происшествия, они обнаружили мужчину, зажатого под легковым автомобилем "Форд Мондео". Выяснилось, что, когда он ремонтировал машину, она соскочила с поднимающей ее опоры.

Сотрудники МЧС освободили мужчину с помощью специального инструмента и передали бригаде врачей.