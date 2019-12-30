В Минске на улице Пономаренко горела квартира. Два человека спасены

Изменить размер текста: A A

Квартира на первом этаже жилого дома по улице Пономаренко в Минске горела открытым пламенем. ЧП случилось днем 29 декабря. К месту происшествия выехали спасатели.

Как сообщает mchs.gov.by, в соседней квартире находились хозяйка и ее сын. Сотрудники МЧС вывели их на свежий воздух и потушили пожар. Эвакуация других жильцов не потребовалась.

Огнем повреждены вещи в комнате на площади 8 квадратных метров, закопчена квартира и подъезд.

По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем соседа-курильщика. Он вышел на улицу самостоятельно до приезда спасателей.