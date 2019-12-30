КП Беларусь
В Минске на улице Пономаренко горела квартира. Два человека спасены
Пожар мог вспыхнуть из-за курящего соседа
Горела квартира на первом этаже. Фото: mchs.gov.by
Изменить размер текста:
Квартира на первом этаже жилого дома по улице Пономаренко в Минске горела открытым пламенем. ЧП случилось днем 29 декабря. К месту происшествия выехали спасатели.
Как сообщает mchs.gov.by, в соседней квартире находились хозяйка и ее сын. Сотрудники МЧС вывели их на свежий воздух и потушили пожар. Эвакуация других жильцов не потребовалась.
Огнем повреждены вещи в комнате на площади 8 квадратных метров, закопчена квартира и подъезд.
По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем соседа-курильщика. Он вышел на улицу самостоятельно до приезда спасателей.