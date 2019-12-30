В 2020 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов

Об этом рассказал первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой

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О планах по увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году рассказал Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что есть прогноз и бюджет, утвержденные и подписанные Александром Лукашенко, и что традиционно будет подписан документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5 долларов.

Кстати, в 2020 году нас ждет несколько новшеств в сфере ЖКХ. Во-первых, сейчас Министерство ЖКХ работает над законопроектом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Ожидается, что новый закон заставит нерадивых коммунальников, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме.

Во-вторых, с 1 января будут выбирать на конкурсной основе исполнителей коммунальных услуг (тех, кто будет заниматься текущим и капитальным ремонтом домов, техобслуживанием лифтов, вывозом отходов и другими работами).