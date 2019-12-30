2019-12-30T12:04:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

В 2020 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов

Об этом рассказал первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Жировка потяжелеет на 5 долларов.Жировка потяжелеет на 5 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

О планах по увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году рассказал Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что есть прогноз и бюджет, утвержденные и подписанные Александром Лукашенко, и что традиционно будет подписан документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5 долларов.

Кстати, в 2020 году нас ждет несколько новшеств в сфере ЖКХ. Во-первых, сейчас Министерство ЖКХ работает над законопроектом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Ожидается, что новый закон заставит нерадивых коммунальников, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме.

Во-вторых, с 1 января будут выбирать на конкурсной основе исполнителей коммунальных услуг (тех, кто будет заниматься текущим и капитальным ремонтом домов, техобслуживанием лифтов, вывозом отходов и другими работами).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Авария в Бресте: пострадали водитель такси и 10-летняя девочка
В 2020 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов
В Минске на улице Пономаренко горела квартира. Два человека спасены
В Бобруйске мужчину зажало под автомобилем
В 2020 году зарплаты медиков и учителей вырастут на 10 - 15%
В Псковской области опрокинулся автобус с белорусами
Умер 33-летний белорусский художник Захар Кудин
Погода 30 декабря: гололед и сильный ветер
Во Дворце Независимости прошел Венский бал. С кем танцевал президент?
Как снизить давление и избавиться от икоты? Что мы чаще всего гуглили о здоровье?
Поздравляем! «Комсомолка» назвала победителей голосования «Талента краіны - 4»
ДТП в Новополоцке: автобус столкнулся с милицейской машиной
Доктора наук смогут получать доплату к пенсии. Угадайте сколько?
Мужчина приехал к сыну, который попал в незначительное ДТП. Пока ждали ГАИ, отец погиб
На въезде в Беларусь из Литвы, Польши и Украины откроют магазины duty free
Лобовое ДТП в Оршанском районе: погиб один человек
«Можно собраться всей дружной семьей»: внучки Лукашенко рассказали, как празднуют Новый год
В начале 2020-го правительство обещает решить вопрос с дорожным сбором
Белорусы смогут ездить в Албанию без визы
Министр Караев: МВД будет избавляться от имиджа карательного органа
Подруги посоветовали минчанке дорогую туалетную воду и хорошие кремы, и она украла все это в магазине
Погода на выходные в Беларуси 28 - 29 декабря: оранжевый уровень опасности из-за гололеда
Водитель Mazda превысил скорость, скрывался и влетел в МАЗ: пострадавшие - в реанимации