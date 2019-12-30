Авария в Бресте: пострадали водитель такси и 10-летняя девочка

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Все произошло в Бресте 29 декабря. 61-летний брестчанин на БМВ двигался по улице Сальникова. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке с улицей Махновича столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого был 39-летний мужчина.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в результате аварии 10-летняя девочка, которая ехала в БМВ в бустере, получила травмы. Также пострадал водитель такси. Их обоих доставили в больницу.

ГАИ напоминает о соблюдении правил дорожного движения и о том, что спешка на дороге может закончиться трагически.