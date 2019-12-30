В Беларуси 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

А в новогоднюю ночь в Минске будет около нуля

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В последний день уходящего года в Беларуси ожидается сильный ветер, из-за которого синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Как сообщает belta.by, во вторник, 31 декабря, будет облачно. Ночью пройдет кратковременный дождь и мокрый снег преимущественно по северной части страны, а утром и днем - на большей части Беларуси. Ночью и утром ожидается слабый гололед, возможна гололедица. Ветер западный 5 - 10 м/с, во многих районах - с порывами до 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью с 30 на 31 декабря - от -2 до +3, днем - от 0 до +5.

В новогоднюю ночь сайт pogoda.by обещает в Минске около 0 градусов, небольшой снег и метель, утром 1 января -3...-5 градусов, днем и вечером - около нуля.