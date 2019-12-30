2019-12-30T14:45:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП из-за косули пострадали три человека

За рулем была 18-летняя девушка
Ирина ВЕТРОВА
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Машина вылетела в кювет. Фото: mogilev.mvd.gov.byМашина вылетела в кювет. Фото: mogilev.mvd.gov.by
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Авария случилась 29 декабря в 1.30 в Кировском районе. 18-летняя девушка ехала на автомобиле «Опель Вектра» и заметила внезапно выбежавшую косулю. Чтобы избежать столкновения, она изменила направление движения, из-за чего ее автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, в аварии пострадали три пассажира: один 27-летний и двое 21-летних. Они госпитализированы. Стаж вождения у девушки - всего 5 месяцев.

ГАИ предупреждает: если вы увидите животное вблизи дороги или на проезжей части, надо максимально снизить скорость, вплоть до остановки машины. Не стоит пытаться объехать животное - его поведение может быть непредсказуемым.

Чаще всего люди получают тяжелые травмы не от столкновения с животным, а после съезда с дороги.

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