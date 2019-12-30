В Беларуси установлены квоты на производство алкоголя в 2020 году

Водки будут производить меньше, а фруктово-ягодных вин - больше

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Правительство установило квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции. Об этом говорится в постановлении Совета министров РБ от 27.12.2019 №923.

Как сообщается на сайте правительства, в 2020 году планируется произвести водки и ликероводочных изделий 10,706 млн дал. Это меньше, чем в 2019 году, когда квота была 10,868 млн дал.

А вот фруктово-ягодных натуральных вин планируется произвести больше - 4,691 млн дал. В 2019 году эта цифра была 3,752 млн дал.

Также в документе говорится о том, что спирта-сырца этилового из пищевого сырья будет произведено 1,135 млн дал, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья - 8,710 млн дал, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии - 4,816 млн дал.