Госсекретарь США приедет в Беларусь 4 января

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Планируется, что госсекретарь США Майкл Помпео приедет в Беларусь с рабочим визитом в ближайшую субботу, 4 января. Об этом сообщает belta.by.

- Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной, - подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Как сообщается, программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.

Планируется обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тему региональной безопасности.