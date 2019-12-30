2019-12-30T16:18:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Госсекретарь США приедет в Беларусь 4 января

Планируется обсуждение на высшем уровне белорусско-американских отношений
Ирина ВЕТРОВА
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Майкл Помпео приедет в Беларусь. Фото: REUTERSМайкл Помпео приедет в Беларусь. Фото: REUTERS
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Планируется, что госсекретарь США Майкл Помпео приедет в Беларусь с рабочим визитом в ближайшую субботу, 4 января. Об этом сообщает belta.by.

- Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной, - подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Как сообщается, программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.

Планируется обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тему региональной безопасности.

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