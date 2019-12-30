Пятилетний мальчик умер в Бобруйском районе

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Несколько дней назад мы рассказывали о том, что в Бобруйске из-за неизвестной инфекции умерла 2-летняя девочка. А сегодня стало известно о том, что в ночь на 25 декабря в деревне Каменка Бобруйского района умер пятилетний мальчик. Об этом пишет «Коммерческий курьер».

Как сообщается, ребенок умер дома. Накануне он был в детском садике. Никаких пугающих симптомов, пока он там находился, не было замечено. Дома мальчику стало плохо, мама вызвала скорую, но спасти ребенка врачи не смогли.

Мальчик жил с мамой и бабушкой. Его родители в разводе. Он был у мамы единственным ребенком.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.