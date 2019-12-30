Милиция в Гродно ищет старика с фальшивой бородой, и это не Дед Мороз!

Кто он старик седой с фальшивой бородой? Фото: СК.

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Кража произошла в одном из магазинов электроники в областном центре еще в среду, 25 декабря. В тот день в магазин среди обычных покупателей зашел бородатый мужчина в очках, черной шапке, темно-зеленой парке с опушкой на капюшоне, черных кожаных перчатках. Спустя пару минут колоритный покупатель вышел, но с собой незаметно прихватил дорогую экшн-камеру, которая была на акции и стоила: 999 рублей 99 копеек.

– Кража была совершена в Гродно в торговом объекте, расположенном на проспекте Янки Купалы. Подозрительный мужчина находился в торговом зале около 10 минут: зашел примерно в 18.07 и в 18.17 уже ушел, – рассказали подробности расследования в пресс-службе СК.

Следователи тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения и считают, что подозреваемый использовал бутафорские усы и бороду, чтобы скрыть истинное лицо. Идет следствие, устанавливается личность подозреваемого.

Если вы узнали мужчину на фото, позвоните по номеру 102.