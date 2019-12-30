СК: Футболисты шести белорусских команд получали деньги за договорные матчи

Футболисты обеспечивали результат, который от них требовали мошенники. Фото: pixabay.com.

В таком же скандале замешаны и спортсмены чемпионата Беларуси по волейболу

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Следователи завершили расследование договорных матчей в Беларуси по футболу и волейболу, выявлены все участники криминального сговора. Об этом пресс-служба Следственного Комитета сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Как сообщают в СК, следователям удалось установить 28 фактов подкупа и мошенничества. Так в 16 случаях имел место подкуп участников профсоревнований, еще в 12 эпизодах происходило мошенничество, связанное обычно со ставками на определенный (заранее) результат.

– По установленным фактам передачи незаконного вознаграждения предъявлено обвинение футболистам «Нафтана», «Лиды», «Орши», «Химика», «Немана-Агро», «Гомеля». Спортсмены из этих команд обеспечивали заранее оговоренные результаты ряда матчей. Также мошенники, которые подкупали футболистов, обвиняются и в передаче незаконных вознаграждений волейболистам из «Коммунальника Могилев», обеспечившим нужный результат в одном из матчей на чемпионате страны, – пояснили в СК.

Расследование завершено, дело будет передано в прокуратуру. В «Белорусскую федерацию футбола» от СК поступит представление о произошедших правонарушениях, причинах и условиях, поспособствовавших совершению преступлений.