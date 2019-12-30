2019-12-30T20:17:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

СК: Футболисты шести белорусских команд получали деньги за договорные матчи

В таком же скандале замешаны и спортсмены чемпионата Беларуси по волейболу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Футболисты обеспечивали результат, который от них требовали мошенники. Фото: pixabay.com.Футболисты обеспечивали результат, который от них требовали мошенники. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование договорных матчей в Беларуси по футболу и волейболу, выявлены все участники криминального сговора. Об этом пресс-служба Следственного Комитета сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Как сообщают в СК, следователям удалось установить 28 фактов подкупа и мошенничества. Так в 16 случаях имел место подкуп участников профсоревнований, еще в 12 эпизодах происходило мошенничество, связанное обычно со ставками на определенный (заранее) результат.

– По установленным фактам передачи незаконного вознаграждения предъявлено обвинение футболистам «Нафтана», «Лиды», «Орши», «Химика», «Немана-Агро», «Гомеля». Спортсмены из этих команд обеспечивали заранее оговоренные результаты ряда матчей. Также мошенники, которые подкупали футболистов, обвиняются и в передаче незаконных вознаграждений волейболистам из «Коммунальника Могилев», обеспечившим нужный результат в одном из матчей на чемпионате страны, – пояснили в СК.

Расследование завершено, дело будет передано в прокуратуру. В «Белорусскую федерацию футбола» от СК поступит представление о произошедших правонарушениях, причинах и условиях, поспособствовавших совершению преступлений.

Еще больше материалов по теме: «Футбол: неспортивное поведение игроков сборной России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко и Путин 30 декабря говорили по телефону более часа, а нерешенные вопросы перенесли на середину января
В Брестском районе пенсионер нашел патроны от немецких винтовок, спрятал, но потом сдал в милицию
Видеофакт. Лесоруб признался в убийстве знакомого в Жодино и показал, как это произошло
СК: Футболисты шести белорусских команд получали деньги за договорные матчи
Милиция в Гродно ищет старика с фальшивой бородой, и это не Дед Мороз!
Лукашенко подписал указ об упразднении в Беларуси талонов к водительским правам и сертификатов техосмотра
Вычислили парня из Костюковичей, который издевался над котом для видео
Пятилетний мальчик умер в Бобруйском районе
Госсекретарь США приедет в Беларусь 4 января
В Беларуси установлены квоты на производство алкоголя в 2020 году
В ДТП из-за косули пострадали три человека
В Беларуси 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Авария в Бресте: пострадали водитель такси и 10-летняя девочка
В 2020 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов
В Минске на улице Пономаренко горела квартира. Два человека спасены