Видеофакт. Лесоруб признался в убийстве знакомого в Жодино и показал, как это произошло

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Жодино в лесополосе 24 декабря очевидцы нашли убитым 50-летнего мужчину.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого убийцы, следователям мужчина сознался в содеянном. Подробности сообщили в пресс-службе СК.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний лесоруб, знакомый убитого мужчины. На допросе он признался в содеянном преступлении, рассказал и показал, как все произошло.

– Подозреваемый рассказал, что трагедия произошла 18 декабря. В лесополосе мужчины поссорились, во время конфликта лесоруб-жодинец достал нож и несколько раз ударил им знакомого. Потерпевший скончался от полученных колото-резанных ран, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас фигурант задержан и заключен под стражу, расследование еще не завершено. Проводилась проверка показаний на месте происшествия.