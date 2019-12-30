В Брестском районе пенсионер нашел патроны от немецких винтовок, спрятал, но потом сдал в милицию

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На днях в милицию обратился сельчанин из деревни Малые Щитники, что в Брестском районе. Пенсионер рассказал сотрудникам РОВД, что у него дома есть 13 патронов. Подробности сообщила пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

– Правоохранителям мужчина рассказал, что еще два года назад случайно на кладбище обнаружил подсумок с патронами. Боеприпасы он забрал с собой, а потом, испугавшись ответственности, спрятал среди поленницы дров во дворе, – сообщили в Госкомитете.

Все патроны милиционеры изъяли и направили экспертам на баллистическую экспертизу. Специалист заключил, что найденные боеприпасы являются винтовочными патронами «Мauser», их используют для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия и винтовок «Мauser» модификации 1888-1898 годов, «Мauser» модели 98К, «Akah Merkur» и другого оружия, изготовленного под этот патрон.

Все боеприпасы относят к периоду Второй мировой войны, изготавливали их специально для немецких винтовок.

Проверка еще не завершена.