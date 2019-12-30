Лукашенко и Путин 30 декабря говорили по телефону более часа, а нерешенные вопросы перенесли на середину января

Президенты поговорили по нефти и газу, но еще не условились. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О сроках и ценах на поставки углеводородов не условились

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Вечером в понедельник, 30 декабря, состоялся телефонный диалог между президентами Беларуси и России. Об этом пресс-служба белорусского лидера сообщила на официальном сайте.

В начале разговора Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом, тепло и взаимно пожелали процветания народам Беларуси и России. Затем разговор перешел в русло актуальных вопросов повестки дня, эта тема обсуждалась президентами более часа.

– Беседа о согласовании и конкретизации объемов, сроков, цен поставок углеводородного и иного сырья продлилась свыше шестидесяти минут. Кроме того, президенты вновь подняли на повестку оставшиеся еще нерешенными интеграционные вопросы, – прокомментировали в пресс-службе.

В завершение беседы Путин и Лукашенко заключили, что в ближайшие дни правительства обоих государств организуют работу компаний (Прим: субъектов хозяйствования), которые и выйдут на заключение контрактов по нефти и газу. То есть «нефтегазовые переговоры» будут вестись между белорусскими и российскими хозяйствующими субъектами.

– Если же до 1 января 2020 года данный вопрос так и не будет решен, соответственно президентским договоренностям, правительствами будет выработан компромисс – промежуточный вариант с условиями поставок нефти и газа для Беларуси. Это условие будет соблюдаться на протяжении какого-то времени, пока не будет принято президентами конечное решение, – добавили в пресс-службе.

При необходимости вопросы будут перенесены на середину января – время после новогодних и рождественских праздников.