С 1 января в Беларуси дорожает электричество

Свет с нового года подорожает. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Новые цены на электроэнергию предусмотрены в постановлении Совмина №93 от 28 декабря. Оно вступит в силу с 1 января.

Сколько будем платить?

Тарифы по объему потребления вырастут для квартир с газовыми плитами до 0,1901 рубля за кВт • ч (было - 0,1746 рубля за кВт • ч). Квартиры с электроплитами будут платить 0,1616 рубля за кВт • ч (было - 0,1484 рубля за кВт•ч).

Тарифы по временным отрезкам тоже увеличатся.

С 22:00 до 17:00 будем платить за свет 0,1131 рубля за кВт • ч (было - 0,1039 рубля).

С 17:00 до 22:00 электричество будет стоить 0,3232 рубля за кВт • ч (было - 0,2968 рубля).

После 1 июля в Беларуси действует дифференцированная тарификация по трем временным периодам. По этому тарифу цены тоже вырастут.

С 17:00 до 23:00 - до 0,2909 рубля за кВт • ч (было - 0,2671 рубля).

С 23:00 до 6:00 - до до 0,097 рубля за кВт • ч (было - 0,089 рубля).

В остальное время суток - до 0,1131 рубля (было - 0,1039 рубля).