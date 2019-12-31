С 1 января в Беларуси дорожает электричество
Новые цены на электроэнергию предусмотрены в постановлении Совмина №93 от 28 декабря. Оно вступит в силу с 1 января.
Сколько будем платить?
Тарифы по объему потребления вырастут для квартир с газовыми плитами до 0,1901 рубля за кВт • ч (было - 0,1746 рубля за кВт • ч). Квартиры с электроплитами будут платить 0,1616 рубля за кВт • ч (было - 0,1484 рубля за кВт•ч).
Тарифы по временным отрезкам тоже увеличатся.
С 22:00 до 17:00 будем платить за свет 0,1131 рубля за кВт • ч (было - 0,1039 рубля).
С 17:00 до 22:00 электричество будет стоить 0,3232 рубля за кВт • ч (было - 0,2968 рубля).
После 1 июля в Беларуси действует дифференцированная тарификация по трем временным периодам. По этому тарифу цены тоже вырастут.
С 17:00 до 23:00 - до 0,2909 рубля за кВт • ч (было - 0,2671 рубля).
С 23:00 до 6:00 - до до 0,097 рубля за кВт • ч (было - 0,089 рубля).
В остальное время суток - до 0,1131 рубля (было - 0,1039 рубля).